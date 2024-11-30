«Каролина» — «Флорида»: видеообзор матча

«Каролина» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

«Каролина» набрала 33 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 4-й строчке — 29 очков.