«Каролина» — «Флорида»: прямая трансляция предсезонного матча НХЛ (видео)
«Каролина» сыграет с «Флоридой» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября. Матч пройдет на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.
Официальной трансляции в России не будет. Следить за матчем «Каролина» — «Флорида» в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).
Перед началом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные встречи. Матчи проходят с конца сентября по начало октября. Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Плей-офф (Кубок Стэнли) пройдет в апреле-июне 2024-го. Действующий обладатель титула — «Вегас Голден Найтс».
Расписание выставочных матчей доступно на сайте «СЭ».
НХЛ: таблицы, календарь, статистика, таблица переходов и новости
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -