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«Каролина» — «Флорида»: прямая трансляция предсезонного матча НХЛ (видео)

«Каролина» сыграет с «Флоридой» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Свечников (ХК «Каролина»).
Фото ХК «Каролина»

«Каролина» сыграет с «Флоридой» в матче предсезонного турнира НХЛ 28 сентября. Матч пройдет на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Следить за матчем «Каролина» — «Флорида» в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ клубы лиги проводят традиционные выставочные встречи. Матчи проходят с конца сентября по начало октября. Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Плей-офф (Кубок Стэнли) пройдет в апреле-июне 2024-го. Действующий обладатель титула — «Вегас Голден Найтс».

Расписание выставочных матчей доступно на сайте «СЭ».

НХЛ: таблицы, календарь, статистика, таблица переходов и новости

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ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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