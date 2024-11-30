«Флорида» обыграла «Каролину», Бобровский сделал 28 сэйвов
«Каролина» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Флорида» — 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Голы: Й. Боквист — 4 (Лунделл), 2:26 — 0:1. Джарвис — 7 (бол., Ахо, Гостисбеер), 5:42 — 1:1. Райнхарт — 18 (Барков), 9:05 — 1:2. Верхэге — 7 (Ткачак, Экблад), 11:21 — 1:3. Уокер — 2 (Рословик, Гостисбеер), 26:24 — 2:3. Робинсон — 6 (Чатфилд, Блэйк), 37:18 — 3:3. Грир — 3 (Балинскис), 44:58 — 3:4. Лунделл — 8 (мен., Луостаринен, Экблад), 49:08 — 3:5. Беннетт — 11 (Родригес, Луостаринен), 59:53 — 3:6.
Вратари: Мартин (57:44 — 59:53) — Бобровский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 30 (10+12+8) — 30 (7+10+13).
Наши: Орлов (20.37/0/0), Свечников (19.12/2/-1) — Куликов (15.42/1/+3).
29 ноября. Роли. Lenovo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|16
|10
|34
|2
|Каролина
|23
|16
|7
|33
|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
|4
|Рейнджерс
|22
|12
|10
|25
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|24
|14
|10
|29
|2
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|31
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|30.11
|02:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|30.11
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|30.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|30.11
|05:00
|
Юта – Эдмонтон
|- : -
|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -