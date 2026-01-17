«Каролина» разгромила «Флориду», Свечников и Никишин набрали по 2 очка, Бобровский пропустил 9 голов

«Каролина» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:1. Игра прошла в «Леново Центре» в Роли.

Российские нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Александр Никишин набрали по 2 (1+1) очка. Теперь у них 37 (13+24) и 20 (6+14) очков в этом сезоне соответственно.

Также у «ураганов» голами отметились Николай Элерс (хет-трик), Тэйлор Холл (дубль), Марк Янковски и Эрик Робинсон. Единственный гол гостей на счету Увиса Балинскиса.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 35 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 62 очка в 48 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 12-й строчке — 51 очко в 46 играх.