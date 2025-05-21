«Флорида» выиграла у «Каролины» в первом матче финала конференции

«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 5:2. Счет в серии — 1-0.

У «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Картер Верхэге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Эту Луостаринен. Голы «Харрикейнз» на счету Себастьяна Ахо и Джексона Блэйка.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. У него теперь 10 (8+2) очков в этом плей-офф.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Второй матч в серии состоится 23 мая. Начало игры — 03.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч

«Каролина» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Верхэге — 5 (бол., Барков, Ткачак), 8:30 — 0:1. Экблад — 3 (Родригес), 12:29 — 0:2. Ахо — 4 (Джарвис, Свечников), 19:44 — 1:2. Грир — 2 (Миккола, Носек), 23:33 — 1:3. Беннетт — 7 (бол., Родригес, Верхэге), 46:08 — 1:4. Луостаринен — 4 (Носек, Форслинг), 54:55 — 1:5. Блэйк — 3 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 56:19 — 2:5.

Вратари: Андерсен — Бобровский.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 33 (10+10+13) — 20 (7+8+5).

Наши: Орлов (17.21/1/0), Свечников (19.02/1/+1) — Куликов (16.16/1/0).

21 мая. Роли. Lenovo Center.

Счет в серии: 0-1.