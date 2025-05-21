«Флорида» выиграла у «Каролины» в первом матче финала конференции
«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 5:2. Счет в серии — 1-0.
У «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Картер Верхэге, Аарон Экблад, Эй Джей Грир, Сэм Беннетт и Эту Луостаринен. Голы «Харрикейнз» на счету Себастьяна Ахо и Джексона Блэйка.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. У него теперь 10 (8+2) очков в этом плей-офф.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Второй матч в серии состоится 23 мая. Начало игры — 03.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч
«Каролина» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Верхэге — 5 (бол., Барков, Ткачак), 8:30 — 0:1. Экблад — 3 (Родригес), 12:29 — 0:2. Ахо — 4 (Джарвис, Свечников), 19:44 — 1:2. Грир — 2 (Миккола, Носек), 23:33 — 1:3. Беннетт — 7 (бол., Родригес, Верхэге), 46:08 — 1:4. Луостаринен — 4 (Носек, Форслинг), 54:55 — 1:5. Блэйк — 3 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 56:19 — 2:5.
Вратари: Андерсен — Бобровский.
Штраф: 8 — 22.
Броски: 33 (10+10+13) — 20 (7+8+5).
Наши: Орлов (17.21/1/0), Свечников (19.02/1/+1) — Куликов (16.16/1/0).
21 мая. Роли. Lenovo Center.
Счет в серии: 0-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3