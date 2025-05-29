«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли
«Флорида» выиграла у «Каролины» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:3. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.
В первом периоде нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо оформил дубль. Во втором периоде «Флориде» удалось за 30 секунд отыграться, а затем выйти вперед: голами отметились Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Антон Лунделл. В третьей двадцатиминутке Сет Джарвис сравнял счет. Победную шайбу забросил Картер Верхэге, а потом Сэм Беннет забил в пустые ворота.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.
«Флорида» сыграет в финале Кубка Стэнли против победителя серии «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3).
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Каролина» — «Флорида» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
Голы: Ахо — 6, 4:39 — 1:0. Ахо — 7 (Джарвис), 18:54 — 2:0. Ткачак — 5 (бол., Экблад, Джонс), 27:23 — 2:1. Родригес — 1 (Беннетт, Ткачак), 27:53 — 2:2. Лунделл — 5 (Маршан), 31:59 — 2:3. Джарвис — 6 (Свечников, Гостисбеер), 48:30 — 3:3. Верхэге — 6 (Барков, Райнхарт), 52:21 — 3:4. Беннетт — 10 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:06 — 3:5.
Вратари: Андерсен (57:34) — Бобровский.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 23 (9+10+4) — 22 (5+7+10).
Наши: Никишин (15.36/0/-1), Орлов (19.47/0/0), Свечников (20.58/2/0) — Куликов (12.41/1/+1).
29 мая. Роли. Lenovo Center. 18994 зрителя.
Счет в серии: 1-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3