«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида» выиграла у «Каролины» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:3. «Пантерз» выиграли серию — 4-1.

В первом периоде нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо оформил дубль. Во втором периоде «Флориде» удалось за 30 секунд отыграться, а затем выйти вперед: голами отметились Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Антон Лунделл. В третьей двадцатиминутке Сет Джарвис сравнял счет. Победную шайбу забросил Картер Верхэге, а потом Сэм Беннет забил в пустые ворота.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Флорида» сыграет в финале Кубка Стэнли против победителя серии «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3).

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч

«Каролина» — «Флорида» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Ахо — 6, 4:39 — 1:0. Ахо — 7 (Джарвис), 18:54 — 2:0. Ткачак — 5 (бол., Экблад, Джонс), 27:23 — 2:1. Родригес — 1 (Беннетт, Ткачак), 27:53 — 2:2. Лунделл — 5 (Маршан), 31:59 — 2:3. Джарвис — 6 (Свечников, Гостисбеер), 48:30 — 3:3. Верхэге — 6 (Барков, Райнхарт), 52:21 — 3:4. Беннетт — 10 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:06 — 3:5.

Вратари: Андерсен (57:34) — Бобровский.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 23 (9+10+4) — 22 (5+7+10).

Наши: Никишин (15.36/0/-1), Орлов (19.47/0/0), Свечников (20.58/2/0) — Куликов (12.41/1/+1).

29 мая. Роли. Lenovo Center. 18994 зрителя.

Счет в серии: 1-4.