«Флорида» разгромила «Каролину» во втором матче, Бобровский сделал 17 сэйвов
«Флорида» выиграла у «Каролины» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:0. Счет в серии стал — 2-0.
Сэм Беннетт оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Александр Барков, Густав Форслинг и Мэттью Ткачак.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам.
Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков в начале третьего периода вышел на замену. Он отразил 4 из 5 бросков по своим воротам.
Третий матч в серии состоится 25 мая на арене «Флориды». Начало игры — 03:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч
«Каролина» — «Флорида» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы: Форслинг — 1 (Ткачак, Беннетт), 1:17 — 0:1. Ткачак — 4 (Верхэге, Миккола), 11:41 — 0:2. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Родригес), 15:50 — 0:3. Беннетт — 9 (Верхэге, Экблад), 39:21 — 0:4. Барков — 4 (бол., Экблад, Родригес), 53:49 — 0:5.
Вратари: Андерсен (Кочетков, 40:00) — Бобровский (53:11 — 53:17).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 17 (3+4+10) — 21 (5+11+5).
Наши: Орлов (24.28/3/-2), Свечников (19.47/0/-3) — Куликов (17.27/1/0).
23 мая. Роли. Lenovo Center. 18971 зритель.
Счет в серии: 0-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3