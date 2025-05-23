«Флорида» разгромила «Каролину» во втором матче, Бобровский сделал 17 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Каролины» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 5:0. Счет в серии стал — 2-0.

Сэм Беннетт оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Александр Барков, Густав Форслинг и Мэттью Ткачак.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков в начале третьего периода вышел на замену. Он отразил 4 из 5 бросков по своим воротам.

Третий матч в серии состоится 25 мая на арене «Флориды». Начало игры — 03:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Второй матч

«Каролина» — «Флорида» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Форслинг — 1 (Ткачак, Беннетт), 1:17 — 0:1. Ткачак — 4 (Верхэге, Миккола), 11:41 — 0:2. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Родригес), 15:50 — 0:3. Беннетт — 9 (Верхэге, Экблад), 39:21 — 0:4. Барков — 4 (бол., Экблад, Родригес), 53:49 — 0:5.

Вратари: Андерсен (Кочетков, 40:00) — Бобровский (53:11 — 53:17).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (3+4+10) — 21 (5+11+5).

Наши: Орлов (24.28/3/-2), Свечников (19.47/0/-3) — Куликов (17.27/1/0).

23 мая. Роли. Lenovo Center. 18971 зритель.

Счет в серии: 0-2.