«Каролина» обыграла «Флориду», у Свечникова гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

Отличились Андрей Свечников, Стефан Ноесен, Теуво Терявяйнен и Йеспери Котканиеми.

После этого матча «Каролина» с 54 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 36 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ноесен — 8 (бол., Ахо, Бернс), 7:05 — 1:0. Свечников — 19 (бол., Бернс, Нечас), 24:58 — 2:0. Терявяйнен — 3 (бол., Джарвис, Котканиеми), 31:55 — 3:0. Котканиеми — 6 (Пеши, Джарвис), 43:50 — 4:0.

Вратари: Раанта — Найт.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 34 (12+11+11) — 19 (3+11+5).

Наши: Свечников (17.03/5/0) — -.

31 декабря. Роли. PNC Arena. 18767 зрителей.