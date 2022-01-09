«Флорида» в овертайме победила «Каролину», Бобровский отразил 24 броска
05:53
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 4:3.
Победную шайбу в овертайме забросил Энтони Даклер. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Юбердо — 13 (Дюклер, Форслинг), 1:05 — 0:1. Терявяйнен — 10 (бол., Деанджело, Ахо), 3:34 — 1:1. Верхэге — 9 (Барков), 17:40 — 1:2. Верхэге — 10 (Уигар), 20:35 — 1:3. Шей — 5 (Пеши, Стаал), 34:14 — 2:3. Джарвис — 6 (Ахо, Коул), 41:45 — 3:3. Дюклер — 14 (Юбердо), 62:53 — 3:4.
Вратари: Лион (62:53) — Бобровский (62:53).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (9+9+8+1) — 36 (14+12+9+1).
Наши: Свечников (18.08/3/-2) — Мамин (14.07/2/+1).
9 января. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
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