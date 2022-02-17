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Сегодня, 06:27

«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». Бобровский сделал 16 сэйвов

«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил Аарон Экблад.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Терявяйнен — 12 (Ахо, Слэвин), 19:14 — 1:0. Барков — 22 (Юбердо, Экблад), 33:09 — 1:1. Деанджело — 9 (Стаал, Нидеррайтер), 43:13 — 2:1. Райнхарт — 17 (Уигар, Экблад), 59:11 — 2:2. Экблад — 11 (Юбердо, Барков), 60:16 — 2:3.

Вратари: Андерсен — Бобровский (57:31 — 59:11).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 18 (10+6+2+0) — 31 (8+11+11+1).

Наши: Свечников (17.29/2/0) — -.

17 февраля. Роли. PNC Arena. 16986 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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«Миннесота» проиграла «Виннипегу». Куликов забросил шайбу

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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 72
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 47 21 26 50
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 46 27 19 60
2 Вегас 48 28 20 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 49 23 26 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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21.02
22.02
17.02 03:00
Виннипег – Миннесота
 6 : 3
17.02 03:30
Каролина – Флорида
 2 : 3 ОТ
17.02 05:30
Калгари – Анахайм
 - : -
17.02 06:00
Вегас – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 66
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 48 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 17 1.85
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 30 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 36 2.09
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