«Флорида» в овертайме обыграла «Каролину». Бобровский сделал 16 сэйвов
«Флорида» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил Аарон Экблад.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Терявяйнен — 12 (Ахо, Слэвин), 19:14 — 1:0. Барков — 22 (Юбердо, Экблад), 33:09 — 1:1. Деанджело — 9 (Стаал, Нидеррайтер), 43:13 — 2:1. Райнхарт — 17 (Уигар, Экблад), 59:11 — 2:2. Экблад — 11 (Юбердо, Барков), 60:16 — 2:3.
Вратари: Андерсен — Бобровский (57:31 — 59:11).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 18 (10+6+2+0) — 31 (8+11+11+1).
Наши: Свечников (17.29/2/0) — -.
17 февраля. Роли. PNC Arena. 16986 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
|Коламбус
|47
|23
|24
|47
|6
|Айлендерс
|43
|17
|26
|40
|7
|Филадельфия
|48
|15
|33
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|34
|13
|72
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|47
|21
|26
|50
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|46
|27
|19
|60
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|17.02
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|17.02
|03:30
|
Каролина – Флорида
|2 : 3 ОТ
|17.02
|05:30
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|17.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|36
|2.09