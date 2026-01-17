«Каролина» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Каролина» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 17 января. Игра пройдет на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Флорида»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Каролина» — «Флорида» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 января, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Флорида

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Каролина» набрала 60 очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида» — 51 очко в 45 матчах. Соперники дважды встречались в декабре, оба раза победу одержали «Пантерз».