«Каролина» — «Филадельфия»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
«Каролина» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 ноября. Матч пройдет на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли (штат Северная Каролина, США). Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
В России официальных трансляций игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».
За ключевыми событиями игры «Каролина» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате-2024/25 «Харрикейнз» набрали 16 очков в 10 играх и занимают 4-е место в Восточной конференции. В предыдущем матче команда Петра Кочеткова, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова выиграла у «Вашингтона» (4:2).
«Флайерз» с 9 очками в 13 играх занимают 16-ю строчку на «Востоке». Предыдущим соперником команды Матвея Мичкова был «Баффало» (0:3).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|2
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|3
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|13
|7
|6
|17
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|11
|4
|7
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|5.11
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|0 : 3
|5.11
|04:30
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|0 : 3