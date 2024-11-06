«Каролина» обыграла «Филадельфию», Орлов и Свечников сделали по голевой передаче
«Каролина» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Харрикейнз» одержали седьмую победу подряд.
Российские игроки Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче. Голкипер Петр Кочетков отразил 12 из 16 бросков по своим воротам.
«Каролина» с 18 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» — последняя (9 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|2
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|3
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|13
|7
|6
|17
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|11
|4
|7
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
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11.11
|6.11
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|6.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|- : -
|6.11
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|- : -
|6.11
|03:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|6.11
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|- : -
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|- : -
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|6.11
|06:00
|
Анахайм – Ванкувер
|- : -
|6.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
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