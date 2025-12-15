«Каролина» переиграла «Филадельфию», Свечников исполнил победный буллит

«Каролина» победила «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Вильям Каррье и Тэйлор Холл. Российский защитник Александр Никишин сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 12 (4+8) очков в 31 матче.

У гостей забили Джейми Драйсдейл и Тревор Зеграс. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне у 21-летнего нападающего 16 (7+9) очков в 31 игре.

Победный буллит исполнил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

«Каролина» выиграла третий матч подряд. Она лидирует в Восточной конференции с 44 очками после 32 игр. «Филадельфия» располагается на шестом месте с 38 очками после 31 игры.