«Каролина» переиграла «Филадельфию», Свечников исполнил победный буллит
«Каролина» победила «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
У хозяев в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Вильям Каррье и Тэйлор Холл. Российский защитник Александр Никишин сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 12 (4+8) очков в 31 матче.
У гостей забили Джейми Драйсдейл и Тревор Зеграс. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне у 21-летнего нападающего 16 (7+9) очков в 31 игре.
Победный буллит исполнил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
«Каролина» выиграла третий матч подряд. Она лидирует в Восточной конференции с 44 очками после 32 игр. «Филадельфия» располагается на шестом месте с 38 очками после 31 игры.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|4
|Вашингтон
|1
|1
|0
|2
|5
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|6
|Каролина
|2
|0
|2
|1
|7
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Даллас
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|6
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|- : -
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|- : -
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|- : -
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|- : -
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|- : -
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|- : -
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|- : -
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|- : -
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|- : -
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -