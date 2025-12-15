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«Каролина» переиграла «Филадельфию», Свечников исполнил победный буллит

Павел Лопатко

«Каролина» победила «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Вильям Каррье и Тэйлор Холл. Российский защитник Александр Никишин сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 12 (4+8) очков в 31 матче.

У гостей забили Джейми Драйсдейл и Тревор Зеграс. Российский форвард Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. В текущем сезоне у 21-летнего нападающего 16 (7+9) очков в 31 игре.

Победный буллит исполнил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

«Каролина» выиграла третий матч подряд. Она лидирует в Восточной конференции с 44 очками после 32 игр. «Филадельфия» располагается на шестом месте с 38 очками после 31 игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 декабря, 01:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Филадельфия
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Александр Никишин
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Филадельфия Флайерз
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3 Коламбус 1 1 0 2
4 Вашингтон 1 1 0 2
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8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Флорида 2 1 1 3
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5 Оттава 0 0 0 0
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4.10 02:00 Филадельфия – Каролина - : -
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл - : -
4.10 02:00 Торонто – Оттава - : -
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон - : -
4.10 02:00 Коламбус – Юта - : -
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль - : -
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