«Каролина» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Каролина» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

«Каролина» — «Филадельфия»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Каролина» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

15 декабря, 01:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Филадельфия

«Каролина» набрала 42 очка в 31 игре регулярного чемпионата НХЛ, «Филадельфия» — 37 очков в 30 играх. Команды встречались 14 декабря, в том матче «Харрикейнз» одержали победу со счетом 4:3 Б.