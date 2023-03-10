Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Филадельфией»
«Каролина» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.
Автором единственного гола в этой встрече стал российский нападающий Андрей Свечников. На 3-й минуте он реализовал большинство и забросил свою 23-ю шайбу в сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|42
|20
|92
|2
|Нью-Джерси
|63
|41
|22
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|66
|33
|33
|74
|5
|Питтсбург
|63
|32
|31
|73
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|64
|24
|40
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|64
|38
|26
|81
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Баффало
|63
|32
|31
|68
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|64
|26
|38
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|63
|27
|36
|59
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|64
|38
|26
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|65
|19
|46
|50
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
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8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|- : -
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|- : -
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|- : -
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|- : -
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|- : -
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|91
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|63
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27
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