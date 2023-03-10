Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Филадельфией»

«Каролина» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Автором единственного гола в этой встрече стал российский нападающий Андрей Свечников. На 3-й минуте он реализовал большинство и забросил свою 23-ю шайбу в сезоне.