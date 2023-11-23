«Каролина» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Харрикейнз» забили Йеспер Фаст, Джек Друри, Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брент Бернс. У «Ойлерз» отличились Зак Хаймэн, оформивший дубль, и Маттиас Экхольм.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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