«Каролина» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» в гостях победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции — у команды 25 очков после 18 игр. «Эдмонтон» (22 очка после 20 игр) идет на шестом месте в Западной конференции.