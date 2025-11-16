«Эдмонтон» обыграл «Каролину»

«Эдмонтон» выиграл у «Каролины» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Каролины» забили Эрик Робинсон, Николай Элерс и Джордан Стаал, у «Эдмонтона» — Джек Рословик, Коннор Макдэвид (дважды) и Леон Драйзайтль (в овертайме).

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции — у команды 25 очков после 18 игр. «Эдмонтон» (22 очка после 20 игр) идет на шестом месте в Западной конференции.