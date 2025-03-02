«Эдмонтон» победил «Каролину» и прервал серию из пяти поражений

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Каролину» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» отличились Адам Хенрик и Кори Перри, у «Харрикейнз» гол на счету Себастьяна Ахо.

«Эдмонтон» прервал серию из пяти поражений и с 74 очками расположился на четвертом месте в Западной конференции, «Каролина» с 72 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Хенрик — 8 (мен., Янмарк), 5:08 — 0:1. Перри — 13 (Драйзайтль, Кулак), 36:29 — 0:2. Ахо — 22 (бол., Рантанен, Гостисбеер), 44:26 — 1:2. Бушар — 10 (бол., п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 59:59 — 1:3.

Вратари: Андерсен (57:40 — 58:26, 59:09 — 59:59) — Пикар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (8+12+16) — 31 (7+14+10).

Наши: Орлов (18.26/1/-1), Свечников (20.06/2/-1) — Подколзин (11.03/0/+1).

2 марта. Роли. Lenovo Center.