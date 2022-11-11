Хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон»

«Каролина» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечником отметился тремя заброшенными шайбами. Его одноклубник и соотечественник Пет Кочетков отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Голы: Свечников — 9 (Терявяйнен, Ахо), 19:40 — 1:0. Бернс — 3 (бол., Нечас, Терявяйнен), 25:58 — 2:0. Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 27:25 — 2:1. Свечников — 10 (Нечас), 30:24 — 3:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 39:59 — 4:1. Макдэвид — 15 (Бэрри, Кулак), 47:26 — 4:2. Мартинук — 3 (Шей, Фаст), 54:27 — 5:2. Свечников — 11 (Ахо, де Хаан), 55:49 — 6:2. Фаст — 2, 57:42 — 7:2.

Нереализованный буллит: Холлоуэй (Э), 9:19.

Вратари: Кочетков — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (14+6+12) — 22 (8+8+6).

Наши: Свечников (18.56/4/+3) — -.

11 ноября. Роли. PNC Arena. 18118 зрителей.