Хет-трик Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон»
«Каролина» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечником отметился тремя заброшенными шайбами. Его одноклубник и соотечественник Пет Кочетков отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
«Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Эдмонтон» — 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Голы: Свечников — 9 (Терявяйнен, Ахо), 19:40 — 1:0. Бернс — 3 (бол., Нечас, Терявяйнен), 25:58 — 2:0. Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 27:25 — 2:1. Свечников — 10 (Нечас), 30:24 — 3:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 39:59 — 4:1. Макдэвид — 15 (Бэрри, Кулак), 47:26 — 4:2. Мартинук — 3 (Шей, Фаст), 54:27 — 5:2. Свечников — 11 (Ахо, де Хаан), 55:49 — 6:2. Фаст — 2, 57:42 — 7:2.
Нереализованный буллит: Холлоуэй (Э), 9:19.
Вратари: Кочетков — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (14+6+12) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечников (18.56/4/+3) — -.
11 ноября. Роли. PNC Arena. 18118 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|11
|3
|22
|2
|Каролина
|14
|9
|5
|19
|3
|Айлендерс
|15
|9
|6
|18
|4
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|14
|6
|8
|14
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|12
|2
|24
|2
|Флорида
|14
|8
|6
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|17
|4
|Торонто
|15
|7
|8
|17
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Монреаль
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|3
|Колорадо
|12
|7
|5
|15
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|11
|8
|Сент-Луис
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|13
|2
|26
|2
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|19
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|15
|8
|7
|16
|5
|Калгари
|13
|5
|8
|12
|6
|Ванкувер
|14
|4
|10
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|14
|4
|10
|9
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|16
|21
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|14
|11
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|14
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|10
|1.98