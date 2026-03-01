«Каролина» переиграла «Детройт»

«Каролина» победила «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тэйлор Холл, Себастьян Ахо, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбеер и Джексон Блэйк, у гостей отличились Симон Эдвинссон и Патрик Кейн.

«Каролина» выиграла пятый матч подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции с 82 очками после 59 встреч. «Детройт» (74 очка после 60 игр) располагается на пятом месте.

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