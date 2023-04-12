«Каролина» выиграла у «Детройта» и прервала неудачную серию
«Каролина» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений. «Ред Уингз» проиграли четвертую встречу подряд.
Российский нападающий Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы колена.
«Каролина» набрала 111 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» располагается на 12-й строчке — 80 очков.
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|12.04
|02:00
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Филадельфия – Коламбус
|- : -
|12.04
|02:00
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Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|12.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|12.04
|02:00
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Бостон – Вашингтон
|- : -
|12.04
|02:00
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Каролина – Детройт
|- : -
|12.04
|02:30
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|12.04
|03:00
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Миннесота – Виннипег
|- : -
|12.04
|04:30
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Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|12.04
|05:00
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Вегас – Сиэтл
|- : -
|12.04
|05:00
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Анахайм – Ванкувер
|- : -
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