«Каролина» выиграла у «Детройта» и прервала неудачную серию

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«Каролина» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений. «Ред Уингз» проиграли четвертую встречу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы колена.

«Каролина» набрала 111 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» располагается на 12-й строчке — 80 очков.