«Каролина» дома проиграла «Детройту»

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«Детройт» переиграл «Каролину» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ред Уингз» одержали победу после двух поражений подряд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 16 с половиной минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.