«Каролина» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Даллас» со счетом 6:4.

Авторами голов хозяев стали Себастьян Ахо, Сет Джарвис, Брент Бернс, Шейн Гостисбеер, Мартин Нечас и Андрей Свечников.

За «Старз» отличились Тайлер Сегин, Томас Харли, Мэйсон Маршмент и Миро Хейсканен.

«Каролина» с 31 очком идет на 2-м месте в Восточной Конференции. «Даллас» набрал 26 очков и расположился на пятой строчке «Запада».