«Каролина» в результативном матче победила «Даллас», Свечников забил гол
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Даллас» со счетом 6:4.
В составе «Харрикейнз» 4 (1+3) очка набрал Себастьян Ахо, еще по голу забили Сет Джарвис, Брент Бернс, Шейн Гостисбеер, Мартин Нечас и Андрей Свечников, забросивший в пустые ворота. У «Старз» шайбы на счету Тайлера Сегина, Томаса Харли, Мэйсона Маршмента и Миро Хейсканена.
После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Даллас» с 26 очками — на пятой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Даллас» — 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)
Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Дюшен), 0:18 — 0:1. Джарвис — 5 (мен., Ахо), 6:36 — 1:1. Харли — 2 (Бенн, Хейсканен), 10:15 — 1:2. Марчмент — 7 (Сегин, Дюшен), 27:13 — 1:3. Ахо — 7 (Джарвис, Орлов), 41:10 — 2:3. Бернс — 1 (Стаал, Мартинук), 43:43 — 3:3. Гостисбеер — 5 (бол., Нечас, Ахо), 48:09 — 4:3. Хейсканен — 4 (Джонстон), 54:46 — 4:4. Нечас — 12 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 57:53 — 5:4. Свечников — 8 (п.в., Ахо, Дж. Слэвин), 59:45 — 6:4.
Вратари: Мартин — Эттингер (58:16 — 59:45).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (6+13+15) — 19 (5+8+6).
Наши: Орлов (19.56/2/+1), Свечников (15.23/4/0) — Дадонов (12.57/2/-1), Любушкин (18.12/0/-1).
26 ноября. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -