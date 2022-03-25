«Каролина» по буллитам проиграла «Далласу»

«Каролина» проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б. «Старз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий гостей Александр Радулов отметился голевой передачей. Для него это 17-й ассист в этом сезоне.