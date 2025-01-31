«Каролина» — «Чикаго»: видеообзор матча

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«Каролина» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Каролина» (68 очков) занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (37) идет на предпоследней, 15-й позиции на «Западе».