«Каролина» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на выезде обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Игра проходила на Lenovo Center (Роли) 23 января.

Российский нападающий гостей Илья Михеев забил и сделал результативную передачу. Еще по голу на счету Ника Лардиса и Коннора Мерфи. Победный буллит реализовал Оливер Мур.

У хозяев отличились Йоэль Нистрем, Джордан Стаал и Джексон Блейк.

«Чикаго» (49 очков) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (67) идет на первой строчке «Востока».