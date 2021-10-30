«Каролина» переиграла «Чикаго». Свечников забросил шайбу

«Каролина» обыграла «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» выиграли все семь стартовых встреч сезона. «Блэкхокс» потерпели восемь поражений в восьми играх.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Это его 7-й гол в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)

Голы: Хагель — 1 (Тэйвз, Густафссон), 6:12 — 0:1. Деанджело — 2 (Трочек), 7:10 — 1:1. Годетт — 1 (бол., Курашев, Густафссон), 10:21 — 1:2. Стаал — 2 (Бир, Слэвин), 13:09 — 2:2. Степан — 1 (Фаст), 13:26 — 3:2. Котканиеми — 2 (Ахо, Коул), 18:40 — 4:2. Ахо — 5 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 23:43 — 5:2. Свечников — 7 (Деанджело, Трочек), 26:16 — 6:2. Дебринкэт — 4 (бол., С. Джонс, Кубалик), 48:08 — 6:3.

Вратари: Раанта — Ланкинен.

Штраф: 23 — 13.

Броски: 35 (18+10+7) — 26 (10+12+4).

Наши: Свечников (12.06/2/+2) — -.

30 октября. Роли. PNC Arena.