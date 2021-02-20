«Каролина» прервала победную серию «Чикаго»

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Блэкхокс».

Российские игроки Андрей Свечников и Никита Задоров очков в этой встрече не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Нидеррайтер — 8 (Славин), 15:22 — 1:0. Трочек — 8 (Бин, Нидеррайтер), 24:03 — 2:0. Кейн — 8 (Дебринкэт), 36:39 — 2:1. Митчелл — 2 (Кемпф, Кейн), 39:49 — 2:2. Нечас — 2 (бол., Гардинер, Терявяйнен), 42:28 — 3:2. Нидеррайтер — 9 (бол., Фаст, Нечас), 55:04 — 4:2. Славин — 1 (п.в., Терявяйнен), 56:46 — 5:2. Седерберг — 2 (бол., Кейн, Боквист), 59:09 — 5:3.

Вратари: Раймер — Ланкинен (39:41 — 39:49, 56:32 — 56:46, 58:38 — 59:09, 59:16).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (7+15+16) — 29 (9+10+10).

Наши: Свечников (14.57/1/0) — Задоров (16.48/0/-1).

20 февраля. Роли. PNC Arena.