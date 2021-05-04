Результативный пас Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго»
04:53
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.
Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.
После этого матча «Каролина» с 77 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 50 очками — на шестой строчке. «Блэкхокс» не смогли обуспечить себе выход в плей-офф.
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