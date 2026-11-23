«Каролина» быстрее всех в своей истории одержала десять гостевых побед в сезоне НХЛ

«Каролина» установила рекорд франшизы по скорости достижения десяти гостевых побед в одном регулярном чемпионате НХЛ. 22 ноября «Харрикейнз» обыграли на выезде «Рейнджерс» со счетом 5:2 и выиграли десятый из первых 13 матчей на чужом льду. Их баланс в гостях составил 10 побед, два поражения в основное время и одно за его пределами.

Как сообщил сайт НХЛ, прежний лучший результат франшизы был установлен в сезоне-2021/22 — для десяти выездных побед тогда потребовалось 14 матчей. Команда Рода Бриндамора улучшила собственный показатель на одну игру. Речь идет о скорости набора десяти побед на выезде, а не о продолжительности непрерывной победной серии.

В Нью-Йорке «Каролина» открыла счет после гола Эрика Робинсона в меньшинстве. Во втором периоде отличились Джексон Блэйк, российский защитник Александр Никишин и Шон Уокер. Окончательный счет броском в пустые ворота установил Джордан Мартинук.

Гости перебросали «Рейнджерс» — 41:27, а вратарь Брэндон Басси отразил 25 бросков. За сутки до этого «Харрикейнз» обыграли «Эдмонтон» дома — 7:4. Победа в Нью-Йорке стала второй за два дня и продлила серию матчей с набранными очками до семи.