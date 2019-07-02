"Каролина" будет мстить "Монреалю" за переговоры с Ахо

Руководство "Каролины" осталось недовольно действиями "Монреаля" по отношению к нападающему Себастьяну Ахо, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн. Ранее "Канадиенс" сделали предложение по контракту ограниченно свободному агенту Ахо, которое "Харрикейнс" должны были повторить.

В итоге 21-летний финн подписал соглашение с "Каролиной" на заявленные 5 лет и 8,5 миллиона долларов за сезон. Владелец клуба Том Дандон сообщил генеральному менеджеру команды Дону Уодделу, что тот может делать "что-то сумасшедшее" следующим летом, когда ряд важных игроков "Монреаля" будут в статусе ограниченно свободных агентов.

Напомним, что летом 2021 года это будут нападающие Макс Доми и Йеспери Котканиеми.