«Каролина» — «Бостон»: видеообзор матча

«Каролина» на домашнем льду обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Каролина» набрала 78 очков в 63 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 12-й строчке — 64 очка в 64 играх.