Гол с передачи Свечникова принес «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра проходила на арене «Леново Центр» в Роли.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Теперь у 26-летнего россиянина 69 (30+39) очков в 78 играх сезона.

Защитник «ураганов» Александр Никишин сделал одну голевую передачу. Защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счет два ассиста.

Также у хозяев забили Вильям Каррье, Логан Стэнковен, К`Андре Миллер и Тэйлор Холл. У «Брюинз» Морган Гики оформил хет-трик и по одной шайбе забросили Хампус Линдхольм и Павел Заха.

«Каролина» набрала 106 очков в 78 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке — 96 очков в 79 играх.