Гол с передачи Свечникова принес «Каролине» победу над «Бостоном»
«Каролина» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра проходила на арене «Леново Центр» в Роли.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Теперь у 26-летнего россиянина 69 (30+39) очков в 78 играх сезона.
Защитник «ураганов» Александр Никишин сделал одну голевую передачу. Защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счет два ассиста.
Также у хозяев забили Вильям Каррье, Логан Стэнковен, К`Андре Миллер и Тэйлор Холл. У «Брюинз» Морган Гики оформил хет-трик и по одной шайбе забросили Хампус Линдхольм и Павел Заха.
«Каролина» набрала 106 очков в 78 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке — 96 очков в 79 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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|П
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|Каролина
|11
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|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|12
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|8
|3
|17
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|10
|7
|3
|14
|4
|Флорида
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|10
|4
|6
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
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|23.10
|02:00
|Питтсбург – Флорида
|4 : 0
|23.10
|02:00
|Торонто – Рейнджерс
|- : -
|23.10
|02:00
|Нью-Джерси – Анахайм
|4 : 1
|23.10
|02:00
|Оттава – Сан-Хосе
|2 : 6
|23.10
|02:00
|Бостон – Нэшвилл
|6 : 0
|23.10
|02:30
|Айлендерс – Лос-Анджелес
|- : -
|23.10
|03:00
|Сент-Луис – Вегас
|- : -
|23.10
|03:00
|Даллас – Виннипег
|- : -
|23.10
|04:00
|Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:00
|Калгари – Миннесота
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|23.10
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|Сиэтл – Юта
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|23.10
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|Ванкувер – Детройт
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