«Каролина» разгромила «Бостон», Свечников набрал 3 очка

«Каролина» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2. «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 10 (4+6) очков в этом сезоне.

«Каролина» набрала 14 очокв и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 13-й строчке — 9 очков.