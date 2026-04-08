Свечников забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 11-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников и сделал счет 1:1. Для 26-летнего россиянина этот гол стал 30-м в сезоне.

Ассистироал ему соотечественник Александр Никишин. Для него эта результативная передача стала 20-й в сезоне.