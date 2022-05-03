Шайба Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Бостон» в первом матче серии

«Каролина» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трошек и Андрей Свечников, забивший гол в пустые ворота. У «Брюинз» единственную шайбу забросил Тейлор Холл.

Счет стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Бостон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Джарвис — 1 (Слэвин, Коул), 36:28 — 1:0. Нидеррайтер — 1 (Деанджело, Нечас), 38:38 — 2:0. Холл — 1 (Хаула, Макэвой), 42:53 — 2:1. Терявяйнен — 1 (Трочек), 47:02 — 3:1. Трочек — 1 (Доми, Пеши), 56:59 — 4:1. Свечников — 1 (п.в., Ахо, Джарвис), 57:59 — 5:1.

Вратари: Раанта — Ульмарк.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 25 (10+9+6) — 36 (14+11+11).

Наши: Свечников (15.35/3/+1) — -.

3 мая. Роли. PNC Arena.

1-0 в серии.