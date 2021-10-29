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«Каролина» обыграла «Бостон». Свечников забросил в пустые ворота

04:40
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«Каролина» выиграла у «Бостона» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» одержали шесть побед в шести встречах на старте сезона.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметилсяг олом в пустые ворота в концовке матча.

«Каролина» занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 14-й строчке.

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Евгений Козинов все материалы автора
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