«Каролина» обыграла «Бостон». Свечников забросил в пустые ворота
04:40
«Каролина» выиграла у «Бостона» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» одержали шесть побед в шести встречах на старте сезона.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметилсяг олом в пустые ворота в концовке матча.
«Каролина» занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 14-й строчке.
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