«Каролина» болеет за «Даллас» в финале Кубка Стэнли. Клуб даже изменил цвета в соцсетях

«Каролина» поддержала «Даллас» в финале Кубке Стэнли, изменив аккаунт в Twitter и перекрасив логотип.

Теперь аккаунт в Twitter называется «Canes Stan the Stars» («Каролина» — фаны «Далласа»). Логопит в соцсетях теперь также черно-зеленый вместо традиционного черного и красного.

В первом матче финала Кубка Стэнли «Даллас» обыграл «Тампу» (4:1).