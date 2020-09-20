«Каролина» болеет за «Даллас» в финале Кубка Стэнли. Клуб даже изменил цвета в соцсетях
09:46
«Каролина» поддержала «Даллас» в финале Кубке Стэнли, изменив аккаунт в Twitter и перекрасив логотип.
Теперь аккаунт в Twitter называется «Canes Stan the Stars» («Каролина» — фаны «Далласа»). Логопит в соцсетях теперь также черно-зеленый вместо традиционного черного и красного.
В первом матче финала Кубка Стэнли «Даллас» обыграл «Тампу» (4:1).
#NewProfilePic#GoStars pic.twitter.com/MOUVTTJ41X— Canes Stan The Stars (@Canes) September 19, 2020
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