НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Каролина» болеет за «Даллас» в финале Кубка Стэнли. Клуб даже изменил цвета в соцсетях

09:46
Обновленный аккаунт Каролины. Фото https://twitter.com
Обновленный аккаунт Каролины. Фото https://twitter.com
Теги:

«Каролина» поддержала «Даллас» в финале Кубке Стэнли, изменив аккаунт в Twitter и перекрасив логотип.

Теперь аккаунт в Twitter называется «Canes Stan the Stars» («Каролина» — фаны «Далласа»). Логопит в соцсетях теперь также черно-зеленый вместо традиционного черного и красного.

В первом матче финала Кубка Стэнли «Даллас» обыграл «Тампу» (4:1).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3728
Все опросы
Кто выиграет финал Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир