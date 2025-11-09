«Каролина» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Харрикейнз» одержали третью победу подряд. Они занимают четвертое место в таблице Восточной конференции (20 очков после 14 игр). «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд, занимают последнее, 16-е место (14 очков после 15 матчей).