«Каролина» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Баффало» со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 16 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 13 очками — на 10-й строчке.

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