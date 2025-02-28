«Каролина» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы «Харрикейнз» забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Тейлор Холл и Сет Джарвис. У «Сейбрз» отличились Алекс Тух и Джон-Джейсон Петерка.

«Каролина» с 72 очками занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Баффло» идет на 16-й строчке Восточной конференции — 53 очка.