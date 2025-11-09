«Каролина» обыграла «Баффало», у Свечникова гол и результативный пас

«Каролина» победила «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Каролины» голы на счету Себастьяна Ахо, Йеспери Котканиеми, Эрика Робинсона, Сета Джарвиса, Шарля Лего и российского форварда Андрея Свечникова. Также 25-летний хоккеист сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 6 (4+2) очков в 14 матчах.

У «Баффало» забили Оуэн Пауэр, Алекс Так и Тэйдж Томпсон.

«Харрикейнз» одержали третью победу подряд. Они занимают четвертое место в таблице Восточной конференции (20 очков после 14 игр). «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд, занимают последнее, 16-е место (14 очков после 15 матчей).