«Каролина» выиграла у «Баффало», Кочетков отразил 13 бросков

«Каролина» одержала победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 72 очка в 59 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 53 очка в 57 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Баффало» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Голы: Стаал — 11 (Мартинук), 6:09 — 1:0. Ахо — 21 (Рантанен), 7:57 — 2:0. Рантанен — 27 (бол., Свечников, Гостисбеер), 9:41 — 3:0. Так — 20 (бол.), 19:04 — 3:1. Холл — 10 (Рословик, Котканиеми), 35:52 — 4:1. Петерка — 18 (Маклеод, Куинн), 41:15 — 4:2. Джарвис — 23, 57:48 — 5:2.

Вратари: Кочетков — Луукконен (Раймер, 7:57).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 36 (17+11+8) — 16 (4+5+7).

Наши: Орлов (20.08/1/-1), Свечников (19.05/2/0) — -.

28 февраля. Роли. Lenovo Center. 18 444 зрителя.