«Каролина» в овертайме обыграла «Баффало», у Орлова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Энтони Д'Анджело, Брейди Скжей и Мартин Нечас, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Сэйбрз» шайбы забросили Алекс Так и Расмус Далин.

После этого матча «Каролина» с 16 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Баффало» с 13 очками — на 10-й строчке.