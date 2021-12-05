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Дубль Терявяйнена помог «Каролине» победить «Баффало»

06:23
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«Каролина» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Харрикейнз» дублем отличился Теуво Терявяйнен, по одной шайбе забросили Мартин Нечас, Иэн Коул, Винс Трочек и Нино Нидеррайтер. У «Баффало» забили Хенри Йокихарью и Земгус Гиргенсонс.

«Каролина» прервала свою серию из трех поражений подряд, «Баффало» проиграл четвертую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Баффало» — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Голы: Терявяйнен — 5 (Ахо, Нидеррайтер), 2:16 — 1:0. Нечас — 5 (Джарвис, Трочек), 13:59 — 2:0. Йокихарью — 1 (Скиннер, Олофссон), 19:28 — 2:1. Коул — 1 (Трочек), 23:44 — 3:1. Трочек — 5, 24:08 — 4:1. Нидеррайтер — 5 (Ахо), 31:42 — 5:1. Гиргенсонс — 5 (бол., Брайсон, Окпосо), 39:34 — 5:2. Терявяйнен — 6 (мен., Ахо), 41:09 — 6:2.

Вратари: Раанта — Суббан (Делл, 49:57).

Штраф: 17 — 0.

Броски: 29 (13+6+10) — 34 (9+12+13).

5 декабря. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

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Иван Торопцев все материалы автора
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