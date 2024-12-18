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Сегодня, 08:14

«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Каролина» на своем льду переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук, Тайсон Джост, Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

«Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции с 41 очком, «Айлендерс» набрали 31 очко и идут 12-ми.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Сан-Хосе 34 11 23 27
8 Анахайм 29 11 18 26
Результаты / календарь
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22.12
23.12
18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 6 : 1
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 3
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 0
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 1 : 4
18.12 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
2 : 0
18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
 3 : 2
18.12 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 4 ОТ
18.12 06:00
Сиэтл – Оттава
 0 : 3
18.12 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 3 : 4
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