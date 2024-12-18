«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на своем льду переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0.

В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук, Тайсон Джост, Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

«Каролина» занимает 3-е место в Восточной конференции с 41 очком, «Айлендерс» набрали 31 очко и идут 12-ми.