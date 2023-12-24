«Айлендерс» обыграли «Каролину», Сорокин отразил 37 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Каролину» со счетом 5:4.

В составе «островитян» отличились Себастьян Ахо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Майк Райлли и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 37 бросков из 41. У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо, Джейкоб Славин и Стефан Ноунсен, Андрей Свечников сделали две результативные передачи, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 41 очком занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» с 38 очками — на девятой строчке.